Drägerwerk vz. Aktie

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WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Lukrative Drägerwerk-Investition? 31.08.2026 10:03:47

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Drägerwerk eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 31.08.2021 wurden Drägerwerk-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 71,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,399 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 154,69 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 28.08.2026 auf 110,60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 54,69 Prozent vermehrt.

Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1,80 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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16.07.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
28.05.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
15.01.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 112,80 1,99% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

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