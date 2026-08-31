Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Lukrative Drägerwerk-Investition?
|
31.08.2026 10:03:47
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren verdient
Am 31.08.2021 wurden Drägerwerk-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 71,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,399 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 154,69 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 28.08.2026 auf 110,60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 54,69 Prozent vermehrt.
Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1,80 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
28.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
27.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
27.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|112,80
|1,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.