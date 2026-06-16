TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 16.06.2023 wurden Eckert Ziegler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Eckert Ziegler-Aktie bei 11,67 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eckert Ziegler-Aktie investiert, befänden sich nun 856,699 Eckert Ziegler-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 158,90 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Anteils am 15.06.2026 auf 15,36 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,59 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Eckert Ziegler betrug jüngst 959,30 Mio. Euro. Die Erstnotiz des Eckert Ziegler-Papiers fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Ein Eckert Ziegler-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at