TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eckert Ziegler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Eckert Ziegler-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Eckert Ziegler-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag bei 1,43 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 697,170 Eckert Ziegler-Aktien. Die gehaltenen Eckert Ziegler-Anteile wären am 02.04.2026 10 157,77 EUR wert, da der Schlussstand 14,57 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 915,78 Prozent.

Eckert Ziegler wurde am Markt mit 911,70 Mio. Euro bewertet. Der Eckert Ziegler-Börsengang fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Eckert Ziegler-Papiers lag damals bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at