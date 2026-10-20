Eckert & Ziegler Aktie

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WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Frühe Anlage 20.10.2026 10:03:36

TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Eckert Ziegler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Eckert Ziegler-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Eckert Ziegler-Papier bei 1,61 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6 224,131 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 12,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80 415,77 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 704,16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Eckert Ziegler eine Börsenbewertung in Höhe von 797,85 Mio. Euro. Die Erstnotiz des Eckert Ziegler-Papiers fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Ein Eckert Ziegler-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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