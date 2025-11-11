Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Eckert Ziegler-Anlage unter der Lupe
|
11.11.2025 10:03:38
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Eckert Ziegler-Papier statt. Diesen Tag beendete das Eckert Ziegler-Papier bei 12,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 810,121 Eckert Ziegler-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 670,30 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers am 10.11.2025 auf 15,64 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,70 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Eckert Ziegler zuletzt 979,80 Mio. Euro wert. Der Eckert Ziegler-Börsengang fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Eckert Ziegler-Papiers lag damals bei 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!