TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Eckert Ziegler-Papier statt. Diesen Tag beendete das Eckert Ziegler-Papier bei 12,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 810,121 Eckert Ziegler-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 670,30 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers am 10.11.2025 auf 15,64 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,70 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Eckert Ziegler zuletzt 979,80 Mio. Euro wert. Der Eckert Ziegler-Börsengang fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Eckert Ziegler-Papiers lag damals bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at