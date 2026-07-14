Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Eckert Ziegler-Investment im Blick
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14.07.2026 10:03:55
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Eckert Ziegler-Aktie bei 11,53 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Eckert Ziegler-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,669 Eckert Ziegler-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,09 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers am 13.07.2026 auf 14,89 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 29,09 Prozent.
Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich zuletzt auf 928,01 Mio. Euro. Eckert Ziegler-Anteile wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Eckert Ziegler-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Eckert & Ziegler
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Eckert & Ziegler
|14,68
|-1,48%