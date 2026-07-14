TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Eckert Ziegler-Aktie bei 11,53 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Eckert Ziegler-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,669 Eckert Ziegler-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,09 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers am 13.07.2026 auf 14,89 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 29,09 Prozent.

Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich zuletzt auf 928,01 Mio. Euro. Eckert Ziegler-Anteile wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Eckert Ziegler-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at