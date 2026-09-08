Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Eckert Ziegler-Performance im Blick
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08.09.2026 10:03:40
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Eckert Ziegler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Eckert Ziegler-Aktie betrug an diesem Tag 9,26 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investierten, hätten nun 1 079,464 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 07.09.2026 auf 12,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 579,65 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,80 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich jüngst auf 804,11 Mio. Euro. Der Eckert Ziegler-Börsengang fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Eckert Ziegler-Aktie bei 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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