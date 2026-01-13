TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Eckert Ziegler-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 13.01.2016 wurden Eckert Ziegler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag 1,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Eckert Ziegler-Papier investiert hätte, hätte er nun 713,944 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 11 601,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,25 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 060,16 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Eckert Ziegler zuletzt 1,02 Mrd. Euro wert. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Eckert Ziegler-Anteilsschein bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at