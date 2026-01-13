Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Eckert Ziegler-Anlage im Blick
|
13.01.2026 10:03:41
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 13.01.2016 wurden Eckert Ziegler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag 1,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Eckert Ziegler-Papier investiert hätte, hätte er nun 713,944 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 11 601,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,25 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 060,16 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Eckert Ziegler zuletzt 1,02 Mrd. Euro wert. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Eckert Ziegler-Anteilsschein bei 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
12.01.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler präsentiert auf der 44. Annual J.P. Morgan Healthcare Conference (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler to Participate in the 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference (EQS Group)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.01.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
09.01.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)