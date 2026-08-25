Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Lohnendes Eckert Ziegler-Investment?
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25.08.2026 10:03:37
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Eckert Ziegler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Eckert Ziegler-Aktie bei 1,59 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investierten, hätten nun 63,005 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 13,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 830,41 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 830,41 EUR entspricht einer Performance von +730,41 Prozent.
Eckert Ziegler war somit zuletzt am Markt 854,17 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz des Eckert Ziegler-Anteils fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Anteils belief sich damals auf 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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