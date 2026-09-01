Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Lohnende Eckert Ziegler-Anlage? 01.09.2026 10:03:56

TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Eckert Ziegler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Eckert Ziegler-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17,28 EUR. Bei einem Eckert Ziegler-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,870 Eckert Ziegler-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 752,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,01 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,71 Prozent verringert.

Alle Eckert Ziegler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 828,51 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-IPO fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Ein Eckert Ziegler-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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