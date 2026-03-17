Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Eckert Ziegler-Anlage 17.03.2026 10:03:59

TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Eckert Ziegler-Aktien gewesen.

Die Eckert Ziegler-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,97 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Eckert Ziegler-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,724 Eckert Ziegler-Aktien. Die gehaltenen Eckert Ziegler-Papiere wären am 16.03.2026 769,24 EUR wert, da der Schlussstand 14,59 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 23,08 Prozent vermindert.

Eckert Ziegler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 912,95 Mio. Euro. Eckert Ziegler-Papiere wurden am 25.05.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Anteils auf 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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