TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Eckert Ziegler-Anteile betrug an diesem Tag 19,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Eckert Ziegler-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,004 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Eckert Ziegler-Aktie auf 15,43 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,21 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 22,79 Prozent gleich.

Alle Eckert Ziegler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 956,13 Mio. Euro. Die Erstnotiz der Eckert Ziegler-Aktie fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Eckert Ziegler-Aktie lag damals bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at