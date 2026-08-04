Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Lohnende Eckert Ziegler-Anlage? 04.08.2026 10:03:42

TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Eckert Ziegler-Anteile bei 20,77 EUR. Bei einem Eckert Ziegler-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,815 Eckert Ziegler-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (13,50 EUR), wäre die Investition nun 65,01 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,99 Prozent.

Insgesamt war Eckert Ziegler zuletzt 851,67 Mio. Euro wert. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Eckert Ziegler-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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