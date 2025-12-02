TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Eckert Ziegler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,88 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 592,316 Eckert Ziegler-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 01.12.2025 9 429,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,92 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,70 Prozent.

Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich jüngst auf 1,01 Mrd. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie ging am 25.05.1999 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs des Eckert Ziegler-Papiers lag damals bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at