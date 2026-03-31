TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren bedeutet

Das Eckert Ziegler-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Eckert Ziegler-Aktie an diesem Tag 20,39 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,905 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.03.2026 auf 14,59 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,56 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,44 Prozent abgenommen.

Eckert Ziegler war somit zuletzt am Markt 914,21 Mio. Euro wert. Das Eckert Ziegler-IPO fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie lag beim Börsengang bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at