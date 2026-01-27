Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

Rentabler Eckert Ziegler-Einstieg? 27.01.2026 10:03:57

TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: Wäre eine Investition in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Bei einem frühen Investment in Eckert Ziegler-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag 16,12 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,204 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 16,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,19 EUR wert. Mit einer Performance von +0,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Eckert Ziegler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 974,28 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Eckert Ziegler-Papier bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

