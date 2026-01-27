Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Rentabler Eckert Ziegler-Einstieg?
|
27.01.2026 10:03:57
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: Wäre eine Investition in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 3 Jahren wurde die Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag 16,12 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,204 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 16,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,19 EUR wert. Mit einer Performance von +0,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Eckert Ziegler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 974,28 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Eckert Ziegler-Papier bei 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
27.01.26
|Schwacher Handel: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Handel: SDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
27.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
27.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt (finanzen.at)
|
27.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
26.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)