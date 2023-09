TecDAX-Titel Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Investment verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien verlieren können.

Am 05.09.2022 wurden Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteile betrug an diesem Tag 37,98 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,330 Anteilen. Die gehaltenen Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien wären am 04.09.2023 868,88 EUR wert, da der Schlussstand 33,00 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -13,11 Prozent.

Der Börsenwert von Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik belief sich jüngst auf 680,98 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteile an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Damals wurde der erste Kurs der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie bei 23,51 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at