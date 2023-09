TecDAX-Titel Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papier 41,30 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 242,131 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2023 auf 30,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 273,61 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -27,26 Prozent.

Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik eine Marktkapitalisierung von 643,52 Mio. Euro. Die Erstnotiz des Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papiers fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

