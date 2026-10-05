Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Elmos Semiconductor-Investition
|
05.10.2026 10:03:43
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Elmos Semiconductor-Anteile bei 13,48 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,212 Elmos Semiconductor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 918,37 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Papiers am 02.10.2026 auf 160,60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 091,84 Prozent angezogen.
Elmos Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,76 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Elmos Semiconductor-Papiers fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag damals bei 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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