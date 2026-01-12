Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Frühe Anlage 12.01.2026 10:03:45

TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Elmos Semiconductor-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Elmos Semiconductor-Anteile an diesem Tag 59,50 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 168,067 Elmos Semiconductor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Aktie auf 108,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 218,49 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 82,18 Prozent erhöht.

Elmos Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,86 Mrd. Euro. Der Elmos Semiconductor-Börsengang fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

Analysen zu Elmos Semiconductor

05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.09.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Elmos Semiconductor 107,40 -0,37% Elmos Semiconductor

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

