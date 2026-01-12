TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Elmos Semiconductor-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Elmos Semiconductor-Anteile an diesem Tag 59,50 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 168,067 Elmos Semiconductor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Aktie auf 108,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 218,49 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 82,18 Prozent erhöht.

Elmos Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,86 Mrd. Euro. Der Elmos Semiconductor-Börsengang fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at