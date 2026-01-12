Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Frühe Anlage
|
12.01.2026 10:03:45
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Elmos Semiconductor-Anteile an diesem Tag 59,50 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 168,067 Elmos Semiconductor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Aktie auf 108,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 218,49 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 82,18 Prozent erhöht.
Elmos Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,86 Mrd. Euro. Der Elmos Semiconductor-Börsengang fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
10:03
|TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
08.01.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE receives B score and thus achieves Management Level in CDP sustainability rating (EQS Group)
|
08.01.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE erhält B Score und erreicht damit Management Level beim Nachhaltigkeitsrating von CDP (EQS Group)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX mittags im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.24
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|107,40
|-0,37%