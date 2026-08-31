Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Lukratives Elmos Semiconductor-Investment? 31.08.2026 10:03:47

TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Elmos Semiconductor-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Elmos Semiconductor-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 263,158 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Aktie auf 133,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 000,00 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 250,00 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich zuletzt auf 2,28 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 wurden Elmos Semiconductor-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers belief sich damals auf 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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