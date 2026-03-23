TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 23.03.2016 wurde die Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,48 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 8,016 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 139,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 115,83 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 015,83 Prozent.

Der Elmos Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 2,40 Mrd. Euro beziffert. Am 11.10.1999 wagte die Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Elmos Semiconductor-Aktie lag beim Börsengang bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at