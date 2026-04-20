TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Elmos Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,83 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 84,531 Elmos Semiconductor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Elmos Semiconductor-Papiere wären am 17.04.2026 14 556,21 EUR wert, da der Schlussstand 172,20 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 355,62 Prozent angewachsen.

Elmos Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,97 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-IPO fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Elmos Semiconductor-Aktie bei 22,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at