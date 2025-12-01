Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
01.12.2025 10:04:31
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Elmos Semiconductor-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Anteile betrug an diesem Tag 14,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,787 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 97,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 662,37 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 562,37 Prozent gleich.
Elmos Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,67 Mrd. Euro gelistet. Elmos Semiconductor-Anteile wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Anteils belief sich damals auf 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
