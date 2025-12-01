Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Elmos Semiconductor Aktie

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Rentable Elmos Semiconductor-Investition? 01.12.2025 10:04:31

TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Elmos Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Elmos Semiconductor-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Anteile betrug an diesem Tag 14,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,787 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 97,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 662,37 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 562,37 Prozent gleich.

Elmos Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,67 Mrd. Euro gelistet. Elmos Semiconductor-Anteile wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Anteils belief sich damals auf 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.09.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:21 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:13 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:17 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
