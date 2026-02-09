Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Rentable Elmos Semiconductor-Investition?
|
09.02.2026 10:04:28
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Elmos Semiconductor-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70,60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Elmos Semiconductor-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,416 Elmos Semiconductor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 166,29 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 06.02.2026 auf 117,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 66,29 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Elmos Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 fand der erste Handelstag des Elmos Semiconductor-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers belief sich damals auf 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|118,60
|1,02%