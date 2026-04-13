Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Langfristige Anlage
|
13.04.2026 10:03:42
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Elmos Semiconductor-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Elmos Semiconductor-Papier bei 34,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 2,915 Elmos Semiconductor-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 507,29 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 10.04.2026 auf 174,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 407,29 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Elmos Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 3,00 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 wurden Elmos Semiconductor-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers bei 22,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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