Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Rentable Elmos Semiconductor-Investition?
|
23.11.2026 10:03:36
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Elmos Semiconductor-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,35 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 225,479 Elmos Semiconductor-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 101,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 908,68 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 129,09 Prozent gleich.
Elmos Semiconductor wurde am Markt mit 1,74 Mrd. Euro bewertet. Die Elmos Semiconductor-Aktie ging am 11.10.1999 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Anteils belief sich damals auf 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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