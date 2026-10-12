Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Frühe Anlage
|
12.10.2026 10:03:45
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elmos Semiconductor-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Elmos Semiconductor-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 78,50 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 127,389 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 624,20 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 09.10.2026 auf 146,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 86,24 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich zuletzt auf 2,51 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Elmos Semiconductor-Papiere an der Börse XETRA war der 11.10.1999. Damals wurde der erste Kurs eines Elmos Semiconductor-Anteils bei 22,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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