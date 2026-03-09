TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Elmos Semiconductor-Anteile bei 81,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Elmos Semiconductor-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,270 Elmos Semiconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers auf 139,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 710,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,04 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor belief sich zuletzt auf 2,39 Mrd. Euro. Der Elmos Semiconductor-Börsengang fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Elmos Semiconductor-Anteils lag damals bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

