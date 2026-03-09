Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Elmos Semiconductor-Anlage
|
09.03.2026 10:03:48
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Elmos Semiconductor-Anteile bei 81,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Elmos Semiconductor-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,270 Elmos Semiconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers auf 139,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 710,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,04 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor belief sich zuletzt auf 2,39 Mrd. Euro. Der Elmos Semiconductor-Börsengang fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Elmos Semiconductor-Anteils lag damals bei 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
Analysen zu Elmos Semiconductor
|26.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.24
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|142,00
|3,05%
