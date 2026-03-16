TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Elmos Semiconductor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Elmos Semiconductor-Anteile an diesem Tag 34,10 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 293,255 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 140,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 41 231,67 EUR wert. Damit wäre die Investition um 312,32 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich jüngst auf 2,41 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Elmos Semiconductor-Anteile an der Börse XETRA war der 11.10.1999. Das Elmos Semiconductor-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at