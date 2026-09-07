Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Elmos Semiconductor-Investment im Blick 07.09.2026 10:04:00

TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Elmos Semiconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Elmos Semiconductor-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Elmos Semiconductor-Aktie bei 13,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,289 Anteile im Depot. Die gehaltenen Elmos Semiconductor-Anteile wären am 04.09.2026 1 018,95 EUR wert, da der Schlussstand 139,80 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 918,95 Prozent.

Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich jüngst auf 2,40 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Elmos Semiconductor-Anteils bei 22,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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