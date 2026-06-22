TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Das Elmos Semiconductor-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Elmos Semiconductor-Aktie 75,30 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13,280 Elmos Semiconductor-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 414,34 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 19.06.2026 auf 181,80 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +141,43 Prozent.

Der Elmos Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 3,03 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Elmos Semiconductor-Anteile an der Börse XETRA war der 11.10.1999. Den ersten Handelstag begann das Elmos Semiconductor-Papier bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at