Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Lukrativer Elmos Semiconductor-Einstieg?
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14.09.2026 10:03:41
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Elmos Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Elmos Semiconductor-Papier 76,60 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 13,055 Elmos Semiconductor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 861,62 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 11.09.2026 auf 142,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86,16 Prozent.
Der Elmos Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 2,45 Mrd. Euro beziffert. Der Elmos Semiconductor-Börsengang fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag beim Börsengang bei 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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