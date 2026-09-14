TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Elmos Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Elmos Semiconductor-Papier 76,60 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 13,055 Elmos Semiconductor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 861,62 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 11.09.2026 auf 142,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86,16 Prozent.

Der Elmos Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 2,45 Mrd. Euro beziffert. Der Elmos Semiconductor-Börsengang fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag beim Börsengang bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at