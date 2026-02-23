Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Profitables Elmos Semiconductor-Investment?
|
23.02.2026 10:04:23
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elmos Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 921,234 Elmos Semiconductor-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.02.2026 117 181,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 127,20 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 071,81 Prozent.
Jüngst verzeichnete Elmos Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 2,18 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Elmos Semiconductor-Papiers auf 22,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|128,00
|1,11%