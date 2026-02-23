Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Profitables Elmos Semiconductor-Investment? 23.02.2026 10:04:23

TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elmos Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Elmos Semiconductor-Aktien gewesen.

Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 921,234 Elmos Semiconductor-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.02.2026 117 181,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 127,20 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 071,81 Prozent.

Jüngst verzeichnete Elmos Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 2,18 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Elmos Semiconductor-Papiers auf 22,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
03.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.01.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
