Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Langfristige Performance 15.06.2026 10:04:36

TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elmos Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Elmos Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Elmos Semiconductor-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,929 Elmos Semiconductor-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 174,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 558,93 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 458,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor belief sich zuletzt auf 2,91 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Elmos Semiconductor-Anteile an der Börse XETRA war der 11.10.1999. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag beim Börsengang bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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