Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Elmos Semiconductor-Investment 09.11.2026 10:03:46

TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Elmos Semiconductor-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Elmos Semiconductor-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Elmos Semiconductor-Aktie letztlich bei 90,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 1,105 Elmos Semiconductor-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers auf 114,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich zuletzt auf 1,96 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 wagte die Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Anteils belief sich damals auf 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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