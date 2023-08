TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes EVOTEC SE-Investment abgeworfen

Vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,29 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 54,690 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des EVOTEC SE-Papiers auf 22,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 233,25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,33 Prozent gesteigert.

Insgesamt war EVOTEC SE zuletzt 4,05 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at