Frühe Anlage 30.12.2025 10:03:41

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EVOTEC SE-Aktie Anlegern gebracht.

Das EVOTEC SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 4,17 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 239,808 EVOTEC SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 303,60 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 29.12.2025 auf 5,44 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,36 Prozent vermehrt.

Insgesamt war EVOTEC SE zuletzt 956,97 Mio. Euro wert. EVOTEC SE-Papiere wurden am 10.11.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Anteils belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

