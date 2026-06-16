EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Frühes Investment 16.06.2026 10:03:56

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 3,52 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 28,450 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 138,95 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 15.06.2026 auf 4,88 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,95 Prozent gesteigert.

EVOTEC SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 846,88 Mio. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie ging am 10.11.1999 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des EVOTEC SE-Papiers bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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