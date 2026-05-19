EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|EVOTEC SE-Investition im Blick
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19.05.2026 10:04:09
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 19.05.2016 wurde die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die EVOTEC SE-Aktie bei 3,83 EUR. Bei einem EVOTEC SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 613,696 EVOTEC SE-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (4,71 EUR), wäre die Investition nun 12 310,51 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 23,11 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE bezifferte sich zuletzt auf 820,10 Mio. Euro. Das Börsendebüt der EVOTEC SE-Papiere fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die EVOTEC SE-Aktie bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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