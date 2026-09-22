EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|EVOTEC SE-Performance
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22.09.2026 10:03:35
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren gekostet
Am 22.09.2023 wurde die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,34 EUR. Bei einem EVOTEC SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 517,063 EVOTEC SE-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (2,79 EUR), wäre die Investition nun 1 444,67 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 85,55 Prozent.
Der Marktwert von EVOTEC SE betrug jüngst 517,50 Mio. Euro. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Zum Börsendebüt des EVOTEC SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|EVOTEC Hold
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|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
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|13.08.26
|EVOTEC Outperform
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|14.07.26
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|RBC Capital Markets
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|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2,85
|0,85%