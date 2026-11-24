EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Lohnender EVOTEC SE-Einstieg?
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24.11.2026 10:03:35
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41,45 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 241,255 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen EVOTEC SE-Aktien wären am 23.11.2026 617,61 EUR wert, da der Schlussstand 2,56 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 93,82 Prozent.
EVOTEC SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 445,04 Mio. Euro. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines EVOTEC SE-Anteils auf 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2,58
|1,41%
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