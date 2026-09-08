EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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EVOTEC SE-Investmentbeispiel 08.09.2026 10:03:40

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen EVOTEC SE-Investment gewesen.

Am 08.09.2016 wurde die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,57 EUR. Bei einem EVOTEC SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,901 EVOTEC SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (3,21 EUR), wäre die Investition nun 70,39 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29,61 Prozent eingebüßt.

EVOTEC SE war somit zuletzt am Markt 570,42 Mio. Euro wert. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines EVOTEC SE-Papiers auf 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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EVOTEC SE 3,18 -1,36% EVOTEC SE

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