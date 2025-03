TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der EVOTEC SE-Anteile betrug an diesem Tag 25,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 39,683 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 252,98 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 10.03.2025 auf 6,38 EUR belief. Mit einer Performance von -74,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für EVOTEC SE eine Börsenbewertung in Höhe von 1,13 Mrd. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at