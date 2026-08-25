EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Lohnender EVOTEC SE-Einstieg?
|
25.08.2026 10:03:37
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Diesen Tag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 20,54 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,685 EVOTEC SE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 159,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,27 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 84,06 Prozent verkleinert.
Der EVOTEC SE-Wert an der Börse wurde auf 595,99 Mio. Euro beziffert. Die Erstnotiz der EVOTEC SE-Aktie fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer EVOTEC SE-Aktie auf 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
26.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|3,36
|0,24%