EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Lohnender EVOTEC SE-Einstieg? 25.08.2026 10:03:37

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in EVOTEC SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Diesen Tag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 20,54 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,685 EVOTEC SE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 159,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,27 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 84,06 Prozent verkleinert.

Der EVOTEC SE-Wert an der Börse wurde auf 595,99 Mio. Euro beziffert. Die Erstnotiz der EVOTEC SE-Aktie fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer EVOTEC SE-Aktie auf 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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