TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der EVOTEC SE-Anteile betrug an diesem Tag 41,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 23,861 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,86 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 26.10.2026 auf 2,80 EUR belief. Mit einer Performance von -93,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für EVOTEC SE eine Börsenbewertung in Höhe von 497,61 Mio. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at