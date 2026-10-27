EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Langfristige Anlage 27.10.2026 10:03:29

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen EVOTEC SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der EVOTEC SE-Anteile betrug an diesem Tag 41,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 23,861 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,86 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 26.10.2026 auf 2,80 EUR belief. Mit einer Performance von -93,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für EVOTEC SE eine Börsenbewertung in Höhe von 497,61 Mio. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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