EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Langfristige Anlage
|
27.10.2026 10:03:29
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der EVOTEC SE-Anteile betrug an diesem Tag 41,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 23,861 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,86 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 26.10.2026 auf 2,80 EUR belief. Mit einer Performance von -93,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für EVOTEC SE eine Börsenbewertung in Höhe von 497,61 Mio. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
26.10.26
|Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
20.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2,85
|1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.