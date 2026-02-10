EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Lukrativer EVOTEC SE-Einstieg?
|
10.02.2026 10:04:07
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,39 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investierten, hätten nun 5,439 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.02.2026 33,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,23 EUR belief. Damit wäre die Investition um 66,09 Prozent gesunken.
Der Marktwert von EVOTEC SE betrug jüngst 1,09 Mrd. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der EVOTEC SE-Aktie bei 12,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)