EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Lohnender EVOTEC SE-Einstieg?
|
09.12.2025 10:03:51
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 8,85 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,994 EVOTEC SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 621,47 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 08.12.2025 auf 5,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 37,85 Prozent gesunken.
Am Markt war EVOTEC SE jüngst 963,72 Mio. Euro wert. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers belief sich damals auf 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
