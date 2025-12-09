EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender EVOTEC SE-Einstieg? 09.12.2025 10:03:51

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EVOTEC SE-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 8,85 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,994 EVOTEC SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 621,47 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 08.12.2025 auf 5,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 37,85 Prozent gesunken.

Am Markt war EVOTEC SE jüngst 963,72 Mio. Euro wert. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten