EVOTEC Aktie
03.03.2026 10:04:01
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 03.03.2025 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 8,15 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investierten, hätten nun 12,270 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.03.2026 69,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,69 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,23 Prozent eingebüßt.
Der EVOTEC SE-Wert an der Börse wurde auf 1,01 Mrd. Euro beziffert. Das EVOTEC SE-Papier wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein EVOTEC SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
