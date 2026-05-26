TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in EVOTEC SE-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 8,37 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hat, hat nun 11,950 Anteile im Depot. Die gehaltenen EVOTEC SE-Aktien wären am 25.05.2026 60,17 EUR wert, da der Schlussstand 5,04 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 39,83 Prozent vermindert.

Der Marktwert von EVOTEC SE betrug jüngst 928,79 Mio. Euro. Das Börsendebüt der EVOTEC SE-Aktie fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Die EVOTEC SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at